Frana Ischia: paura per la nuova allerta meteo

Le ricerche non si sono mai fermate, nemmeno di notte. Mancano ancora all'appello quattro persone, dopo l'alluvione e la conseguente frana che sabato ha colpito Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. I Vigili del fuoco scandagliano un'ampia area precedentemente messa in sicurezza. Numerose le squadre impegnate, anche mezzi speciali. Le vittime accertate al momento sono otto. Gli abitanti del piccolo Comune rimangono in apprensione per le previsioni meteo. Da queste dipenderà in parte il nuovo perimetro della “zona rossa”. In base al cosiddetto “piano speditivo” della Protezione Civile, i cittadini interessati dovranno lasciare temporaneamente le loro case. Nel frattempo, continuano le indagini: la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per disastro colposo a carico di ignoti. Sotto la lente l'abusivismo edilizio. “E' una 'pandemia politica' – afferma il ministro della Protezione Civile Musumeci – che ha contagiato tutte le aree della Nazione negli ultimi 50 anni. E le responsabilità vanno ricercate a ogni livello. Quello che serve – conclude – è una normativa speciale, ad hoc, che rimetta ordine nella materia”. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dopo le polemiche dei giorni scorsi sulle sue parole, precisa: “Rispetto i sindaci, ma bisogna chiarire le responsabilità”. Oggi, sul tema, risponderà alle domande nel question time alla Camera. Intanto è allerta meteo anche nel Sud Italia, con possibili nubifragi e raffiche di vento fino a 70 km/h.