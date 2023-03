TRAGEDIA MIGRANTI Francesco Anfossi, Famiglia Cristiana: "Mattarella ha mostrato il volto umano dello Stato" Il capo dello stato ha "rimediato", afferma Anfossi, alle parole non proprio felici e scomposte del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi

La tragedia del 27 febbraio scorso ha tracciato un solco molto profondo nella società italiana. Ad affermarlo è Francesco Anfossi, caporedattore di Famiglia Cristiana: "Si tratta di una tragedia immane a 100 metri dalla costa di Crotone. La seconda del Mediterraneo dopo quella del 2013 a largo di Lampedusa. Ci sono state molte polemiche dal punto di vista politico che però sono state sopite dall'arrivo, alla camera ardente di Crotone, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

"Con la sua visita - afferma Anfossi - il Capo dello Stato ha mostrato il volto umano dello Stato di fronte a una delle maggiori tragedie che ci portiamo dietro. Mattarella ha portato il lutto e il cordoglio della Nazione riaffermando quel vincolo umano e morale che lega tutti i cittadini della Repubblica a tutti i richiedenti asilo".

"Mattarella soprattutto ha rimediato alle non proprio felici, anche un po' scomposte del Ministro degli Interni Matteo Pintedosi il quale aveva detto che l'unica cosa che va fermata è che non devono partire. Quando ci sono queste condizioni, aveva detto Piantedosi, i migranti non devono partire e basta aggiungendo che se si fosse messo nei panni di un migrante non avrebbe preso il mare neanche se disperato perché educato alla responsabilità di servire il proprio paese. Piantedosi dimentica - evidenza Anfossi - che queste persone fuggono da posti in cui non è possibile affermare la propria responsabilità. Pensiamo alla Siria dove c'è una guerra devastante, alla Turchia dove c'è stato un terremoto che ha mietuto 40.000 morti, all'Afghanistan dove nessun diritto viene concesso alle donne".

"Ci sono anche molte polemiche per i soccorsi - aggiunge Anfossi - la procura di Crotone sta indagando su errori e valutazioni di quella notte che sono state documentate anche da mail e messaggi. C'è stata un'allerta di un aereo dell'agenzia Frontex. E poi la responsabilità incerta della Guardia Costiera che ha ritenuto di non partire pur disponendo di mezzi adeguati al salvataggio. Cos'è successo quella notte? Si potevano salvare? Lo stabilirà l'inchiesta della Procura di Crotone".

Nel servizio l'intervista a Francesco Anfossi (Caporedattore Famiglia Cristiana)

