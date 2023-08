Frane post-alluvione, appello di Brisighella: "Abbiamo bisogno di fondi e personale"

A distanza di quasi tre mesi dall'alluvione, la Romagna fa ancora i conti con gli effetti sul territorio. Specie sul fronte frane: dopo il video-appello di abitanti e imprenditori di Fontanelice diventato virale sui social, anche a Brisighella la situazione è difficile sotto diversi punti di vista. "Abbiamo bisogno di fondi e di personale per realizzare i lavori", spiega l'assessore alla Protezione Civile, Dario Laghi, che rivolge così un appello alle istituzioni competenti.

Le strade comunali, spiega l'amministrazione, sono state quasi tutte riaperte, ma con limitazioni o sensi unici alternati. Situazione più complessa in alcune vie provinciali. In località la Valletta, ad esempio, si trova una delle peggiori frane del territorio: la strada è stata interrotta tagliando il collegamento tra una zona e l'altra del comune. La ferrovia è ancora fuori servizio, ma si va verso la riattivazione. Per cittadini e imprenditori, però, il ritorno completo alla normalità è ancora lontano.

