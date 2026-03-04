POLITICA ITALIA

Fratelli d'Italia accelera sulla nuova legge elettorale

Donzelli: "Vogliamo la stabilità"; Fratoianni (AVS): "Premio di maggioranza spropositato"

Il partito di maggioranza relativa, Fratelli d'Italia, sta imprimendo una decisa accelerazione alla nuova legge elettorale, con la quale vorrebbe andare a votare nel 2027, anno della scadenza naturale della legislatura. Il testo è già stato depositato, e sono iniziati una serie di incontri

Nel video le interviste a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Fratelli d'Italia; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

