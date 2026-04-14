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Fratelli d'Italia attacca Conte sulla gestione Covid e indossa mascherine per protesta

Ribatte il presidente 5Stelle: "Rinunciate all'immunità parlamentare e ci vediamo in tribunale"

di Francesca Biliotti
14 apr 2026

I deputati di Fratelli d'Italia in Aula indossano mascherine come forma di protesta provocatoria contro Giuseppe Conte, tirato in ballo per la gestione Covid. Le parole della deputata Buonguerrieri erano eloquenti. La commissione Covid non sta producendo nulla, controbatte il diretto interessato. Via libera poi dell'Aula della Camera alla richiesta di sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato presso la Consulta, nei confronti del Tribunale dei ministri e della procura di Roma per il caso di Giusy Bartolozzi. 47 i voti di scarto. L'opposizione era totalmente contraria. 

Nel video gli interventi in Aula di Alice Buonguerrieri, deputata Fratelli d'Italia; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Federico Gianassi, deputato Partito Democratico


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