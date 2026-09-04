POLITICA ITALIA Fratelli d'Italia festeggia a Bari la longevità del governo Meloni Alla Stampa Estera l'economista De Romanis rileva: "La stabilità non è un obiettivo: l'Italia doveva crescere e non lo ha fatto, non c'è una visione"

E' il giorno 1.413, in cui il governo Meloni supera per longevità il secondo governo Berlusconi: nonostante sui social la presidente del Consiglio scriva che “la stabilità non è un record da esibire”, Fratelli d'Italia distribuisce video e brochure celebrativi, parlando di occupazione record, meno tasse e stipendi più alti, celebrazioni che toccano il culmine con la grande festa organizzata a Bari. Anche Matteo Salvini esclude elezioni anticipate. La stabilità è uno strumento, non un obiettivo, sottolinea l'economista della Luiss, Veronica De Romanis, intervenuta alla Stampa Estera insieme alla giornalista Alessandra Sardoni: l'obiettivo era crescere, e l'Italia non è cresciuta, nonostante i conti mantenuti in ordine. Intanto prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in attesa di un provvedimento più strutturale come annunciato da settimane.

Nel video le interviste a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione Fratelli d'Italia; Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio, e gli interventi alla Stampa Estera di Veronica De Romanis, economista Università Luiss; Alessandra Sardoni, giornalista politica La7

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