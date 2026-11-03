POLITICA ITALIA Fratelli d'Italia lancia la campagna per il Sud, il ministro Mazzi: "Lavoriamo al turismo delle radici" Già candidata la canzone popolare napoletana a Patrimonio Unesco

“Impatto limitato” degli attacchi cyber in Italia, senza che sia emerso alcun caso di rischio per la salute dei cittadini riconducibile a fenomeni di scongelamento. Così una nota emanata da Palazzo Chigi al termine della riunione del sottosegretario Alfredo Mantovano, insieme al ministro Lollobrigida, coi vertici dei servizi e dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale dell'autorità, convocata proprio all'indomani degli attacchi hacker ai supermercati di mezza Europa, che ha mandato i frigo in tilt, con un improvviso innalzamento delle temperature fino a 50 gradi.

Dai primi accertamenti, anche se la polizia postale ha avviato indagini, emerge che in Italia l'impatto degli attacchi è al momento fortemente limitato a poche unità commerciali, per lo più munite di sistemi di sicurezza obsoleti, mentre la gran parte della catena di distribuzione risulta dotata di sistemi di protezione aggiornati. Intanto Fratelli d'Italia presenta “Sud – Locomotiva d'Italia”, un viaggio itinerante attraverso le Regioni coinvolte nella ZES unica, da Napoli a Palermo, per portare direttamente sui territori tutte le misure economiche e di sviluppo destinate alle Regioni del Mezzogiorno.

Nel video le interviste a Carolina Varchi, deputata e responsabile Fratelli d'Italia per le Politiche del Mezzogiorno, e a Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: