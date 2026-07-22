POLITICA ITALIA

Fratelli d'Italia: mai più delinquenti risarciti dalle vittime

Il partito di maggioranza relativa rilancia un provvedimento nato da tempo, ma ora inserito nell'ultimo dl sicurezza

Mai più risarcimenti dalle vittime, Fratelli d'Italia rilancia il suo disegno di legge, che in realtà era già stato presentato già da tempo, una norma di buon senso, la definiscono. Non ci muoviamo per la cronaca o per la stretta attualità, assicurano, tutto è già contenuto nel codice civile, andiamo a sanare un cortocircuito per cui la vittima si trova costretta a risarcire i suoi aggressori. 

Nel video le interviste a Galeazzo Bignami, capogruppo deputati Fratelli d'Italia; Lucio Malan, capogruppo senatori Fratelli d'Italia

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