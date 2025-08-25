CURIOSITÀ Freddo fuori stagione, il borgo abruzzese di Terranera festeggia il “Natale” d’estate

Freddo fuori stagione, il borgo abruzzese di Terranera festeggia il “Natale” d’estate.

Una tavolata da duecento persone, un albero addobbato con tanto di luci e un clima più da dicembre che da Ferragosto. È il Natale d’estate andato in scena giovedì scorso a Terranera, piccola frazione di Rocca di Mezzo, in provincia dell’Aquila, situata a 1.270 metri di altitudine nel cuore del Parco naturale regionale Sirente-Velino.

Sono state proprio le temperature rigide e inusuali di questi giorni, vicino allo zero, ad aver ispirato la Pro Loco nell'organizzazione di una cena natalizia fuori stagione, organizzata come appuntamento simbolico di fine estate. Tra vin brulé, panettone e palline colorate, la manifestazione ha quadruplicato la popolazione residente. Il borgo si è riempito di gente, risate e brindisi, mentre le note dei canti natalizi rimbalzavano tra i vicoli.



Una storia che ne racconta un'altra, più nascosta, ma anche più emozionate: da almeno 50 anni tanti cittadine e cittadini si spendono per rendere questo piccolo borgo un centro di aggregazione, almeno ad agosto. L'aspetto più interessante è il passaggio di consegne alla nuova generazione, con i figli che sanno veicolare queste idee sui social, unendo tradizione a innovazione. Le iniziative sanno catturare anche visitatori occasionali, come i turisiti in vacanza in Abruzzo in questo periodo dell'anno.



