MANIFESTAZIONI Fridays for Future, riforma scuola e politica del riarmo: gli studenti tornano in piazza Chirico (Fridays for Future): "Teniamo alta l'attenzione su temi diversi, perché sono collegati tra loro"

Tornano in piazza, in numerose città italiane, gli studenti del Fridays for Future che tengono alta l'attenzione sui cambiamenti climatici. A Roma proteste anche contro il governo. Si sono dati appuntamento a Piramide, nella Capitale, gli studenti che in corteo avevano come traguardo ultimo il ministero dell'Istruzione. Lo chiamano “No Meloni Day”. Doveva essere la giornata del ritorno in piazza dei “Fridays for Future”, a sei mesi dall'ultima manifestazione di protesta, e in concomitanza con l'inizio dei lavori della Cop30 a Belém, in Brasile; in realtà in piazza a Piramide si sono ritrovati diversi giovani, come diverse sono le ragioni delle proteste. Gli studenti, qualche migliaio, sono consapevoli delle connessioni esistenti tra le varie questioni, anche se nel mirino finiscono inevitabilmente i membri dell'attuale governo, a partire dalla presidente del Consiglio. C'è spazio anche per ricordare i morti sul lavoro, come Octay Stroici, che ha perso la vita nel crollo della Torre dei Conti. Anche per questo il prossimo appuntamento è al 28 novembre, allo sciopero generale, e al giorno dopo alla manifestazione nazionale di protesta.

Nel video l'intervista a Marzio Chirico, Fridays for Future, e agli studenti manifestanti

