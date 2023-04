Friuli Venezia Giulia, Fedriga resta presidente: "Grande sprone a lavorare ancor meglio"

Nessun “effetto Schlein” alle urne, il presidente uscente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, sostenuto da tutto il centrodestra, agli exit poll è il sicuro vincitore, con larghissimo margine, 63% contro il 30% di Massimo Moretuzzo, candidato del Partito Democratico e del M5S. L'affluenza si è fermata al 45%, più bassa rispetto a cinque anni fa che fu del 49%, ma si votava in una sola giornata.

Il primo a congratularsi con Fedriga è Matteo Salvini, su Instagram posta una foto che li ritrae insieme “Dopo le vittorie di inizio 2023 – è il commento – in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza, grazie Friuli Venezia Giulia”. “Ha lavorato molto bene in questi anni – sono le congratulazioni della presidente Meloni – e sono certa continuerà a farlo. Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”.

Parla di “schiacciante vittoria” la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati “E' l'ennesima conferma – continua – che alle urne il buon governo paga sempre”. “Ringrazio gli elettori – sono state le prime parole di Fedriga – Un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, sono il primo presidente di questa regione a essere rieletto. Sapere – continua – che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente è motivo di orgoglio e sprone per continuare a lavorare ancor più fortemente e conseguire gli obiettivi del nostro programma”.