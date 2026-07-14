Frode fiscale "apri e chiudi": sequestri per 4,5 milioni di euro tra Faenza e Forlì

Nuovo colpo della Guardia di Finanza contro un articolato sistema di frode fiscale basato sul cosiddetto meccanismo "apri e chiudi". I militari della Compagnia di Faenza, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di sette persone ritenute coinvolte, a vario titolo, in un sistema finalizzato a sottrarsi al pagamento delle imposte.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe dato vita a una successione di sette società che, una volta accumulati consistenti debiti con l'Erario, cessavano formalmente l'attività per proseguire immediatamente con una nuova impresa, mantenendo di fatto la stessa organizzazione produttiva. Un meccanismo che avrebbe consentito di evitare il pagamento delle imposte, ottenendo al tempo stesso un vantaggio competitivo nei confronti delle aziende che operano nel rispetto delle regole.

Le indagini, sviluppate attraverso accertamenti finanziari, testimonianze e analisi documentali, hanno permesso di individuare i reali amministratori di fatto e di ricostruire il trasferimento del laboratorio produttivo da Faenza a Forlì, senza però interrompere la continuità dell'attività imprenditoriale.

Il provvedimento ha riguardato l'intero complesso aziendale dell'ultima società costituita: sequestrati macchinari, beni strumentali, crediti vantati nei confronti di aziende committenti delle province di Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia e Piacenza, oltre ai conti correnti degli indagati, , per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro.

L'operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto alle frodi fiscali condotto dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Procura di Ravenna e la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Negli ultimi dieci mesi sono stati eseguiti cinque diversi sequestri preventivi per un valore complessivo superiore ai 18 milioni di euro, riguardanti aziende, immobili, auto di lusso, orologi di pregio, disponibilità finanziarie e crediti commerciali.

Tra gli elementi emersi nelle indagini figura anche una rete di società "cartiere", con sedi tra Milano, Monza-Brianza, Roma e Napoli, che avrebbe emesso oltre 30 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti. Secondo gli investigatori, il sistema sarebbe stato utilizzato anche per reimmettere nel circuito economico parte delle somme sottratte al Fisco, configurando anche l'ipotesi di autoriciclaggio.







