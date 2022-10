Frontale a Bellaria: coppia ferita trasportata al Bufalini con l'elisoccorso [Fotogallery]

Frontale tra due auto in via San Mauro a Bellaria. Un uomo, a bordo di un suv Jaguar che stava rientrando da una clinica dove era stato sottoposto ad alcune cure mediche, ha invaso la corsia opposta. Impossibile evitare l'impatto con la Clio che stava sopraggiungendo con a bordo una coppia. Nello schianto la Clio è finita nel fossato a lato della carreggiata con gli occupanti che sono rimasti incastrati tra le lamiere: necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli.

Sul posto il personale del 118 che ha allertato l'eliambulanza da Ravenna per il trasporto dei feriti al Bufalini. Entrambi di Bellaria, la donna 48 anni, è stata trasporta in codice rosso all'Ospedale di Cesena, l'uomo, un 47enne risulta in condizioni meno serie. Il conducente del suv, un 58enne cesenate, è rimasto praticamente illeso e trasportato in pronto soccorso solo per precauzione.

Per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia Municipale di Bellaria.