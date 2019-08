Frontale a Coriano, responsabile scappa in bici. Ferita una coppia

Una coppia di anziani ad avere la peggio nell'impatto frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Monte Olivo a Mulazzano di Coriano. A bordo di una Fiat Punto, i due si sono scontrati con un pick-up ed entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, completamente distrutti. A provocare l'impatto, a quanto pare dalle prime ricostruzioni, una manovra sbagliata da parte del conducente del fuoristrada che si è dato alla fuga in bicicletta. Ma l'uomo, che ha lasciato lì la sua auto è stato facilmente rintracciato dagli agenti che lo hanno trovato, un paio d'ore più tardi, con tasso alcolemico oltre i limiti. Ora l'uomo rischia una denuncia per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.

Vigili del Fuoco sul posto per liberare la coppia e intervento dell'elisoccorso da Ravenna per il ricovero d'urgenza della donna all'ospedale "Bufalini" di Cesena.

Per i rilievi, la Polizia Municipale.