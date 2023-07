Statale 16 chiusa al traffico in entrambe la direzioni di marcia a causa di un incidente a Rimini, all'altezza dell'Italia in Miniatura. Sul posto sono sopraggiunte ambulanze, auto mediche e Vigili del Fuoco oltre a pattuglie della Polizia Stradale per la deviazione del traffico. Secondo le prime informazioni sarebbero due le auto coinvolte che si sarebbero scontrate frontalmente. Atteso anche l'arrivo dell'elisoccorso.

Seguiranno aggiornamenti