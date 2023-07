INCIDENTE STRADALE Frontale a Rimini: coinvolta bambina di 5 anni. Elisoccorso atterra sulla SS16 [Fotogallery] Pesantissime ripercussioni sulla viabilità in riviera

Statale 16 chiusa al traffico in entrambe la direzioni di marcia a causa di un incidente a Rimini, all'altezza dell'Italia in Miniatura. Secondo le prime informazioni una Yaris con a bordo una donna di 44 anni e la figlia di 5 anni di origini marocchine è stata colpita frontalmente mentre procedeva in direzione Ravenna da una Fiat500 guidata da un uomo di 50 anni del cesenate che ha invaso la corsia di marcia opposta. Le cause sono ancora al vaglio degli uomini dalla Polizia.

Solo qualche escoriazione per l'uomo, mentre l'auto sulla quale viaggiavano madre e figlia è andata quasi totalmente distrutta. La bambina è stata trasportata in elisoccorso al Bufalini di Cesena, stesso ospedale nel quale è stata portata anche la madre a bordo di un'ambulanza. Entrambe erano saldamente legate con le cinture di sicurezza: pare abbiano riportato entrambe un trauma toracico.

L'elicottero per il soccorso è atterrato al centro della statale. Sul posto anche Vigili del Fuoco e pattuglie della Polizia Stradale per la deviazione del traffico. Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità, totalmente deviata sulle arterie secondarie.

Foto Gallery

