INCIDENTE Frontale a San Giovanni in Marignano, necessario l'arrivo dell'elisoccorso

Incidente poco prima delle 7 di mattina a San Giovanni in Marignano. A scontrarsi frontalmente in via Montalbano una Ford Fiesta e una Fiat Panda che procedevano in direzione opposta. Un impatto particolarmente violento, tanto che i cofani delle due vetture si sono completamente accartocciati e gli pneumatici anteriori sono arrivati quasi a toccarsi. Una persona, le cui generalità non sono state rese note, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro e per chiudere momentaneamente la strada, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno operato con due ambulanze, l'automedica e l'elimedica. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale.

