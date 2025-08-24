Frontale sulla Statale 16 a Rimini: coinvolte tre persone

Grave incidente stradale ieri sera, sabato 23 agosto, intorno alle 22.30, lungo la Statale 16 a Rimini. A scontrarsi frontalmente sono state una Volkswagen Golf, guidata da un uomo che viaggiava in direzione sud, e una Dacia con a bordo due ragazze che procedeva in senso opposto.

Secondo i primi accertamenti, sarebbe stata la Golf a invadere la corsia opposta, rendendo inevitabile l’impatto tra i due veicoli. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con tre ambulanze e l’auto medica. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine.







