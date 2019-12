Frontale sulla Statale 16: ragazza in codice rosso al “Bufalini” di Cesena

Lo schianto è avvenuto poco prima delle due di notte, sulla Statale 16, a Viserba, nei pressi dell'Italia in Miniatura. La dinamica del sinistro è ancora in via di accertamento; un sorpasso azzardato forse. Quel che è certo è che due auto si sono scontrate pressoché frontalmente. Un impatto molto violento, a giudicare dai danni riportati dalle vetture, nella zona anteriore. Particolarmente preoccupanti le condizioni di una ragazza, rimasta incastrata fra le lamiere. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato una centralina idraulica con divaricatore. La giovane è stata poi affidata alle cure del personale del 118. Dopo essere stata stabilizzata, la ferita è stata trasportata d'urgenza al “Bufalini” di Cesena, in codice rosso. Non preoccupano, invece, le condizioni di un altro ragazzo, coinvolto nell'incidente, e ricoverato in Pronto Soccorso all'Ospedale di Rimini. Sul posto anche la Polstrada e la Polizia Municipale; mentre la Guardia di Finanza chiudeva temporaneamente la Statale al traffico.

Ieri pomeriggio, a Rimini, altri 2 sinistri, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per i protagonisti. Il primo sempre sull'Adriatica, nei pressi del cavalcavia della Grottarossa. Coinvolti 2 furgoni ed un'auto. Il secondo in Via Montevecchio. Anche in questo caso un frontale; con un'auto finita in una piccola scarpata. Intervenute 2 ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Municipale.