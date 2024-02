RIMINI Frontale sulla Tolemaide: 50enne al Bufalini di Cesena [video]

Grave incidente nel primo pomeriggio di lunedì sulla Tolemaide. Una fiat Punto aveva appena lasciato la Statale 16 per andare verso mare quando improvvisamente avrebbe invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo in direzione mare monte un tir con rimorchio. Un incidente frontale violento che ha distrutto la parte anteriore della vettura. Sul posto i Vigili del fuoco per liberare il conducente della Fiat, che è stato soccorso dal 118. Una volta stabilizzato, l'uomo, un 50 enne, è stato caricato sull'eliambulanza con codice di massima gravità, e portato al Bufalini di Cesena.

La strada è rimasta chiusa oltre 1 ora per consentire i rilievi da parte della Polizia Locale, Per venire riaperta, ma a senso unico alternato poco dopo le 16. Sul posto anche la Polizia Stradale.

[Banner_Google_ADS]





Foto Gallery

I più letti della settimana: