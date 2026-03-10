Frontale tra auto e camion sulla Via Emilia: traffico in tilt tra Santarcangelo e Savignano

Una serie di tamponamenti, poi lo scontro frontale con un camion nella corsia opposta. Attimi di paura nel pomeriggio sulla Via Emilia tra Santarcangelo e Savignano, dove un incidente ha coinvolto più veicoli e provocato pesanti ripercussioni sul traffico.



Secondo una prima ricostruzione, un’auto che procedeva in direzione Savignano avrebbe rallentato per svoltare a sinistra. Una seconda vettura, con a bordo una coppia, si è fermata dietro al mezzo in attesa della manovra. A quel punto una terza auto, sopraggiunta poco dopo, non è riuscita a evitare l’impatto e ha tamponato i veicoli davanti. In seguito all’urto, una delle auto è scivolata nella corsia opposta di marcia finendo frontalmente contro un camion che arrivava dalla direzione opposta.

Alla guida della vettura c’era una donna del 1967, soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità. Non risultano, al momento, feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti, la Via Emilia è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Savignano, causando rallentamenti e lunghe code nella zona.







