Frontale tra auto e camion sulla Via Emilia: traffico in tilt tra Santarcangelo e Savignano
Una serie di tamponamenti la causa lo scontro nella corsia opposta. Alla guida della vettura c’era una donna del 1967, soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità
Una serie di tamponamenti, poi lo scontro frontale con un camion nella corsia opposta. Attimi di paura nel pomeriggio sulla Via Emilia tra Santarcangelo e Savignano, dove un incidente ha coinvolto più veicoli e provocato pesanti ripercussioni sul traffico.
Secondo una prima ricostruzione, un’auto che procedeva in direzione Savignano avrebbe rallentato per svoltare a sinistra. Una seconda vettura, con a bordo una coppia, si è fermata dietro al mezzo in attesa della manovra. A quel punto una terza auto, sopraggiunta poco dopo, non è riuscita a evitare l’impatto e ha tamponato i veicoli davanti. In seguito all’urto, una delle auto è scivolata nella corsia opposta di marcia finendo frontalmente contro un camion che arrivava dalla direzione opposta.
Alla guida della vettura c’era una donna del 1967, soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità. Non risultano, al momento, feriti gravi.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti, la Via Emilia è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Savignano, causando rallentamenti e lunghe code nella zona.
