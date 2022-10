Frontale tra furgoncino e autobus Start: conducenti al Bufalini [Fotogallery]

Un tremendo schianto frontale nel pomeriggio di oggi in via Coriano, nei pressi del cavalcavia della A14. Coinvolti un mezzo della Start Romagna e un furgone: entrambi i guidatori sono stati trasportati al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Secondo le prime ricostruzioni pare che il conducente del camioncino abbia perso il controllo nell'affrontare la curva andando ad invadere la corsia opposta dove, in quel momento, stava arrivando il mezzo pubblico fortunatamente senza passeggeri a bordo.

Il conducente del camioncino è rimasto incastrato tra le lamiere e, per liberarlo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Serie lesioni anche per il conducente dell'autobus, mentre un terzo ferito, a bordo del mezzo pubblico, ha riportato traumi di minore entità ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi.

Per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia Municipale.