Fuga a Riccione: arrestato 38enne romano dopo rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Un uomo di 38 anni, di origini romane e domiciliato nel viterbese, è stato arrestato dai Carabinieri di Riccione con l’accusa di rapina impropria, lesioni personali, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto nella serata di mercoledì, dopo una serie di eventi che hanno visto il protagonista, già noto alle forze dell'ordine, protagonista di un’insolita quanto violenta fuga.

Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo ha approfittato di un momento di distrazione di un corriere impegnato nella consegna di plichi, riuscendo a sottrarre il furgone e allontanarsi rapidamente. Tuttavia, la sua fuga non è durata a lungo: a causa dell'alta velocità, il furgone si è schiantato contro un albero, a breve distanza dal luogo del furto. L’autore del reato, lasciato il veicolo incidentato, ha cercato di scappare a piedi, ma è stato seguito dal fattorino che aveva prontamente allertato il numero di emergenza 112.

Grazie alle indicazioni fornite dal derubato, i Carabinieri sono riusciti a raggiungere il fuggitivo poco dopo. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, ha opposto resistenza, ferendo lievemente al polso uno degli agenti intervenuti. Nonostante la violenza, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma.

In flagranza di reato, l’uomo è stato arrestato e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini, in attesa del giudizio di convalida.







