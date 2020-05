Fuga d'amore per una 17enne, rintracciata a Morciano dai Carabinieri

Fuga d'amore per una 17enne, rintracciata a Morciano dai Carabinieri.

Era stufa di stare lontana dal fidanzato 23 enne, così una minorenne, il 9 maggio scorso, si è allontanata da una casa famiglia nel bolognese per raggiungere il ragazzo in Valconca. La sua fuga amorosa si è conclusa ieri alla Stazione dei Carabinieri di Morciano di Romagna. Infatti dopo che era scattata la denuncia per l'allontanamento della 17enne, i militari erano riusciti a risalire a quello che poteva essere un possibile “covo” della giovane fuggiasca: individuato il suo giovane complice, lo hanno convocato in caserma per chiedere maggiori informazioni, facendogli capire che era il caso di “consegnarsi” insieme alla fuggiasca. Così la ragazza si è presentata dai militari, pronta a fare rientro a Bologna; si è giustificata dicendo che la mancanza e la distanza imposta dal Covid-19 l'avevano spinta ad allontanarsi con tanta leggerezza dalla comunità, dove ieri sera ha fatto ritorno.



I più letti della settimana: