Fuga di gas con esplosione nel Forlivese, nessun ferito.

Svegliati di soprassalto da un forte boato. È accaduto, attorno alla scorsa mezzanotte, a buona parte dei residenti di Cusercoli, comune sull'Appennino forlivese. A provocare il boato una violenta esplosione verificatasi all'interno del garage di una abitazione e causata, a quanto pare, da una fuga di gas per motivi ancora da chiarire. Non si registrano feriti ma solo gravi danni al fabbricato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a dichiarare inagibile l'edificio interessato dall'esplosione dopo la valutazione strutturale. Per chiarire le cause della fuga di gas sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Meldola. Presente anche il personale sanitario del 118 ma nessuno ha avuto bisogno di cure.

