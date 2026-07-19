CRONACA Fuga in scooter sul lungomare di Rimini: 13enne fermato dopo 40 minuti di inseguimento Il minorenne, senza casco e alla guida di un motorino rubato, è scappato all'alt della Polizia percorrendo il lungomare contromano.

Fuga in scooter sul lungomare di Rimini: 13enne fermato dopo 40 minuti di inseguimento.

Un inseguimento durato oltre 40 minuti ha movimentato la notte tra sabato e domenica sul lungomare di Rimini. Protagonista un 13enne, fermato dalla Polizia di Stato dopo una fuga iniziata in viale Vespucci, quando non si è fermato all'alt degli agenti mentre viaggiava su uno scooter senza casco.

Il ragazzo ha percorso a forte velocità e in alcuni tratti contromano il lungomare, dal Bagno 60 fino al Bagno 106, zigzagando tra le auto e mettendo a rischio pedoni e automobilisti. La corsa si è conclusa dopo l'urto contro una Vespa in sosta: caduto a terra, il minorenne ha tentato di fuggire a piedi sulla spiaggia, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti, supportati da altre pattuglie.

Gli accertamenti hanno rivelato che il 13enne si era allontanato da una comunità del Riminese, era privo di patente e guidava uno scooter rubato, poi restituito al proprietario. Il ragazzo è stato segnalato alla Procura per i Minorenni di Bologna con le ipotesi di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, quindi riaffidato alla struttura da cui si era allontanato.

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