Fugge all'alt: cittadina rumena arrestata dalla Polizia era senza patente

È stata arrestata la ragazza rumena, protagonista di un Inseguimento con speronamento finale nella serata di martedì a Rimini, sulla Tolemaide. La donna a bordo di un'Audi con targa italiana, non si è fermata all'alt intimato dalla polizia: ne è scaturito un inseguimento nel quale la conducente ha prima speronato le auto delle forze dell'ordine, che sono riuscite poi a bloccarla. La donna, in evidente stato di alternazione psico-fisica, si è dimenata e ha colpito gli agenti, poi si è rifiutata di sottoporsi all'etilometro ma risultava evidente la sua alterazione, confermata anche dalla presenza in auto di diverse bottiglie di birra vuote.

Dagli accertamenti è risultata prima di patente di guida, perchè sospesa per un anno per eccesso di velocità. A seguito dei fatti un agente ha riportato la frattura del setto nasale, la cittadina rumena è stata arrestata e denunciata per danneggiamento aggravato; rifiuto di fornire le generalità e minacce a pubblico ufficiale.