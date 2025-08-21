Fugge all'alt e tenta inversione a U in autostrada scontrandosi contro un'auto, arrestato 26enne

Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 26enne di origini argentine, senza fissa dimora in Italia, dopo una rocambolesca fuga conclusasi con un'inversione a U in autostrada e un incidente.

L'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Riccione è partita attorno alle 20:30 a Cattolica, quando i residenti hanno allertato le forze dell'ordine segnalando un'auto sospetta che a bassa velocità transitava in una zona già interessata da furti.

La pattuglia è riuscita a rintracciare subito l'auto segnalata con quattro persone a bordo. All'alt della pattuglia però, la vettura ha accelerato improvvisamente dandosi alla fuga. Si è innescato un inseguimento fino all'ingresso dell'A14 dove il veicolo sospetto ha forzato le barriere del casello imboccando la corsia verso nord.

Raggiunta dai carabinieri nell'intento di sfuggire nuovamente, la vettura in fuga ha tentato un'inversione del senso di marcia schiantandosi con altro veicolo che sopraggiungeva. A quel punto, i quattro occupanti sono fuggiti a piedi. I carabinieri sono riusciti a bloccare il conducente mentre gli altri sono scappati nei campi scavalcando le recinzioni autostradali.

Fortunatamente durante il sinistro nessuno è rimasto ferito gravemente. I successivi accertamenti sul posto hanno fatto rinvenire dei passamontagna, una torcia elettrica nonché alcuni arnesi atti allo scasso, il tutto posto sotto sequestro.

L'Ansa riporta che il 26enne, difeso dall'avvocato Matteo Miniutti, è comparso questa mattina per le direttissime davanti al giudice Alessandro Capodimonte che ha convalidato e ha rinviato a sabato la discussione. Il giovane si sarebbe difeso spiegando di non essersi fermato perché aveva bevuto e ha negato di essere lui alla guida dell'auto.







