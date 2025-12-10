Fugge da un controllo degli agenti, inseguito sperona la Polizia e si schianta: tre agenti feriti

È di tre agenti feriti, due auto distrutte ed un uomo arrestato il bilancio di un pericoloso inseguimento avvenuto nella serata di ieri nel riminese. Protagonista un uomo italiano di 46 anni che si trovava a bordo di una Audi bianca parcheggiata nella zona di San Lorenzo in Correggiano. Come spiega il Comune in una nota, la vettura è stata notata da agenti in borghese del Nucleo Sicurezza Urbana che stavano conducendo servizi mirati di prevenzione dei furti e controllo del territorio.

Gli agenti si sono avvicinati per il controllo e per tutta risposta il conducente ha reagito con una pericolosa manovra in retromarcia, allontanandosi a tutta velocità. È iniziato così un inseguimento ad alta pericolosità durante il quale il fuggitivo ha tentato di speronare più volte l'auto civetta della Polizia Locale, cercando di spingerla fuori strada. L'inseguimento si è sviluppato a più riprese fino alla zona di via Maccanno all'intersezione con via Varisco, dove con un ultimo violento speronamento la corsa si è conclusa in un incidente che ha causato il ferimento dei tre agenti. Una seconda pattuglia del Nucleo Sicurezza Urbana è riuscita a bloccare definitivamente l'uomo. Sul posto sono intervenuti la squadra di Polizia Giudiziaria delle divise comunali e il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Rimini per i rilievi dell'incidente.

Durante la perquisizione dell'auto sono stati rinvenuti una dose di cocaina e l'attrezzatura per il consumo. Per l'uomo è scattato l'arresto con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a essere segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90. I tre agenti feriti sono stati refertati con prognosi rispettivamente di 20 e 15 giorni, mentre il terzo risulta ancora ricoverato.

Il 46enne, risultato positivo all'esame per uso di sostanze stupefacenti, dovrà rispondere anche delle violazioni del codice della strada previste dall'articolo 187. Dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando, questa mattina comparirà davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima. Sull’episodio, fa sapere il Comune, sono in corso ulteriori indagini.







