Fugge dalla polizia locale ed entra in mare per disfarsi della droga, arrestato

Un 47enne è stato arrestato ieri sera a Rimini dalla polizia locale in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Una pattuglia di agenti in borghese ha sorpreso l'uomo scambiarsi qualcosa con fare sospetto insieme ad un'altra persona lungo via Regina Margherita. È così scattato il fermo del presunto acquirente mentre il venditore si è dato alla fuga.



L'inseguimento si è sviluppato prima sul lungomare e poi in spiaggia, dove l'uomo è entrato in acqua nel tentativo di disperdere alcuni involucri che aveva addosso, solo in parte recuperati dagli agenti al termine delle operazioni. Al termine degli accertamenti il 47 enne è stato arrestato e sono state sequestrate alcune dosi di hashish trovate durante l'inseguimento. L'arrestato ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di via della Gazzella, in attesa di comparire questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima.







