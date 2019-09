Fugge dopo un investimento, bloccata dai Cc. Ieri la Municipale ha fermato un ubriaco su auto rubata

Al volante della propria auto ha danneggiato tre auto in sosta nel tragitto tra Rimini e Riccione, e prima che i carabinieri riuscissero a fermarla ha investito di striscio un ragazzo, ferendolo a una gamba. Protagonista della fuga, andata in scena sabato mattina, è una milanese di 41 anni, alla guida di una Peugeot 207, che è stata denunciata per omissione di soccorso e danneggiamento. Ai carabinieri che l'hanno bloccata, la donna è apparsa con uno stato psicofisico alterato, pertanto è stata sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) ed affidata alle cure dei medici psichiatrici dell'ospedale di Rimini. Il giovane investito, invece, un 27enne, è stato trasportato con una ambulanza al pronto soccorso di Riccione per essere medicato.

La Polizia Locale ha invece fermato venerdì sera un 22 enne del Modenese. Era al volante, di un'auto rubata, con un tasso alcolico quattro volte il consentito e senza patente, mai conseguita. Il giovane, fermato mentre percorreva a velocità sostenuta via Destra del Porto, intorno alle 22, è risultato positivo alla prova dell'etilometro Per questo al ragazzo - segnalato alla Questura e denunciato a piede libero - sono stati contestati la ricettazione dell'auto rubata, la guida in stato di ebbrezza e senza patente.