Fugge dopo un investimento, intercettata dai Carabinieri. Ieri la Municipale ha fermato un ubriaco su auto rubata

Sabato mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno intercettato in viale Torino a Riccione una donna 41enne, milanese, che, poco prima, mentre era alla guida della sua Peugeout 207 da Rimini a Riccione aveva urtato e danneggiato tre auto in sosta lungo via Chiabrera e successivamente su viale Regina Margherita: senza fermarsi la donna ha poi investito di striscio a Riccione un 27enne, del posto, ferendolo ad una gamba. Neppure in questo caso è scesa, ma si è data alla fuga, senza aiutare il ferito, soccorso dal 118 e medicato poi al Pronto Soccorso della perla verde.

La 41enne è stata fermata dai militari e denunciata in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per omissione di soccorso e danneggiamento. Al momento del fermo si trovava in evidente stato psicofico alterato, tanto da essere poi sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e ricoverata a Rimini.

La Polizia Locale ha invece fermato venerdì sera un 22 enne del Modenese. Era al volante, di un'auto rubata, con un tasso alcolico quattro volte il consentito e senza patente, mai conseguita. Il giovane, fermato mentre percorreva a velocità sostenuta via Destra del Porto, intorno alle 22, è risultato positivo alla prova dell'etilometro Per questo al ragazzo - segnalato alla Questura e denunciato a piede libero - sono stati contestati la ricettazione dell'auto rubata, la guida in stato di ebbrezza e senza patente.