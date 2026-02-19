Fuggono all'alt e usano estintore e chiodi contro i militari: inseguimento nella notte

Inseguimento all’alba a Villa Verucchio dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile sono riusciti a recuperare un’auto risultata rubata, dopo che i fuggitivi avevano tentato di garantirsi la fuga gettando grossi chiodi sull’asfalto. È accaduto poco prima delle 4 lungo la strada provinciale Marecchiese. Una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato un’Alfa Romeo Giulietta con più persone a bordo e ha intimato l’alt all’altezza di via Ponte.

Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga a forte velocità. Ne è nato un inseguimento durante il quale gli occupanti dell’auto hanno prima azionato un estintore per ostacolare la visibilità dei militari, poi disseminato la carreggiata di chiodi, provocando la foratura degli pneumatici della “gazzella”, costretta a fermarsi. Nessuna conseguenza per i carabinieri.

Grazie al coordinamento della Centrale operativa, altre pattuglie sono confluite nella zona, costringendo i fuggitivi ad abbandonare il mezzo e a proseguire la fuga a piedi nelle campagne circostanti, riuscendo al momento a far perdere le proprie tracce. All’interno dell’auto, risultata rubata nella stessa notte in provincia, i militari hanno rinvenuto arnesi da scasso e l’estintore utilizzato durante l’inseguimento. Il veicolo è stato sequestrato per gli accertamenti tecnici. Indagini in corso per risalire all’identità dei responsabili.







