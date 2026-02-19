TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:23 Piano Parallelo, è scontro sulla Commissione d'Inchiesta: la politica si divide a Viceversa 13:13 Leone XIV a Rimini per il Meeting: l’ultimo Papa fu Giovanni Paolo II 13:10 Consiglio Grande e Generale, via libera alla riforma sulla naturalizzazione. Nel pomeriggio riprendono i lavori 12:18 Presentati gli atti del Forum del Dialogo: quando la pace passa attraverso i comportamenti di ogni giorno 12:15 Padre e figlio si perdono sopra la diga di Ridracoli: recuperati in serata dal Soccorso Alpino 11:15 Board of Peace, Calenda: "Schifoso comitato d'affari, non si vedeva dai tempi di Caligola" 09:09 Maltempo sull’Italia, ultime piogge: nel weekend torna il sole 08:43 Gli Usa pronti a colpire l’Iran: Trump valuta attacco. Cresce la tensione 07:03 Taekwondo, Alessandro Giovagnoli: "Molto felice per il terzo posto in Albania, punto a migliorare ancora"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Fuggono all'alt e usano estintore e chiodi contro i militari: inseguimento nella notte

Poco prima delle 4 del mattino, lungo la strada provinciale Marecchiese, l'incrocio dei militari con una Alfa Romeo Giulietta risultata rubata. Tutti i passeggeri sono riusciti a fuggire nei campi

19 feb 2026
Fuggono all'alt e usano estintore e chiodi contro i militari: inseguimento nella notte

Inseguimento all’alba a Villa Verucchio dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile sono riusciti a recuperare un’auto risultata rubata, dopo che i fuggitivi avevano tentato di garantirsi la fuga gettando grossi chiodi sull’asfalto. È accaduto poco prima delle 4 lungo la strada provinciale Marecchiese. Una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato un’Alfa Romeo Giulietta con più persone a bordo e ha intimato l’alt all’altezza di via Ponte.

Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga a forte velocità. Ne è nato un inseguimento durante il quale gli occupanti dell’auto hanno prima azionato un estintore per ostacolare la visibilità dei militari, poi disseminato la carreggiata di chiodi, provocando la foratura degli pneumatici della “gazzella”, costretta a fermarsi. Nessuna conseguenza per i carabinieri.

Grazie al coordinamento della Centrale operativa, altre pattuglie sono confluite nella zona, costringendo i fuggitivi ad abbandonare il mezzo e a proseguire la fuga a piedi nelle campagne circostanti, riuscendo al momento a far perdere le proprie tracce. All’interno dell’auto, risultata rubata nella stessa notte in provincia, i militari hanno rinvenuto arnesi da scasso e l’estintore utilizzato durante l’inseguimento. Il veicolo è stato sequestrato per gli accertamenti tecnici. Indagini in corso per risalire all’identità dei responsabili.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia