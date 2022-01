Fumata nera anche al terzo scrutinio, 114 voti per Crosetto. Mattarella il più votato

Calano a 412 le schede bianche al terzo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica, che ha visto una nuova fumata nera e che è l'ultimo scrutinio dove per raggiungere il quorum servono 673 voti. Boom di voti per Crosetto, che raccoglie 114 preferenze e quindi quasi il doppio dei grandi elettori di Fdi. Il nome più votato è quello di Sergio Mattarella con 125 preferenze. Quarto è il giurista Maddalena, votato da Alternativa c'è e dagli ex M5s, e che questa volta raggiunge i 61 voti. Casini ottiene 52 preferenze. I presenti e votanti in tutto sono stati 978, le schede nulle 22 e 84 i voti dispersi.