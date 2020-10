Fumo in un locale del centro, intervengono i Vigili del fuoco

I primi a segnalare il fumo che fuoriusciva da uno dei locali della Vecchia Pescheria, nel centro di Rimini, sono stati i proprietari e le persone presenti nella zona che stavano consumando un aperitivo nei banchi all'aperto. Una coltre di fumo si è levata intorno alle 20 di lunedì dagli spazi ancora chiusi. Sul posto i vigili del fuoco che, per precauzione, hanno chiuso con i mezzi via Cairoli, e in un primo sopralluogo hanno escluso che si fosse sprigionato un incendio. Nel locale, infatti, erano in corso lavori di ristrutturazione, dal momento che i proprietari volevano riaprire a dicembre. Nessuna persona è rimasta coinvolta.