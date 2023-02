Funerali di Maurizio Costanzo. La figlia Camilla: "Ora organizzi talk show in Paradiso"

Ad accogliere il feretro una pioggia leggera e gli applausi di centinaia di fan e amici. “Bravo”, “grazie” si sente gridare. La Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, esplode di persone: tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo presenti al funerale per omaggiare Maurizio Costanzo. Dopo due due giorni di camera ardente in Campidoglio è arrivato il momento di salutare per l'ultima volta uno dei padri della tv moderna, scomparso tre giorni fa, a 84 anni.

Ad officiare la messa don Walter Insero, che negli ultimi mesi ha condiviso con Costanzo diverse iniziative per i più bisognosi. In prima fila la moglie, Maria De Filippi: al suo fianco il figlio Gabriele e Pier Silvio Berlusconi. Poco più in là, gli altri due figli, Saverio e Camilla. Ed è stata proprio lei a esprimere un pensiero, a nome di tutti i fratelli: "Non hai avuto tre figli ma molti di più. In molti ti hanno considerato un padre. Ci lasci un’eredità importante, il tuo più grande insegnamento, l’umiltà. Ora sei per mano a Sordi e Gassman, ti immaginiamo mentre in paradiso organizzi un altro dei tuoi talk show". “E' un pezzo di storia della tv e del nostro Paese – ha commentato Pier Silvio Berlusconi –. I suoi cambiamenti rimarranno per sempre”.

Finita la messa, ad accompagnare il feretro di Costanzo all'uscita della chiesa la famosa sigla del “Maurizio Costanzo Show”, per la chiusura dell'ultimo, definitivo sipario.