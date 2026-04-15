Funerali Matteo Brandimarti, la famiglia: niente fiori ma donazioni alla Rianimazione

Si terranno giovedì alle 15.30, nella chiesa di San Pio X a San Benedetto del Tronto, i funerali di Matteo Brandimarti, il 12enne morto dopo essere rimasto incastrato nel bocchettone della vasca idromassaggio di un hotel di Pennabilli, dove si trovava con la famiglia per le vacanze di Pasqua.

I genitori, Maurizio e Nicoletta, hanno chiesto di non portare fiori, ma di destinare offerte al reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, per ringraziare il personale sanitario che ha tentato di salvare il figlio. I medici, dopo giorni di cure, sono riusciti a preservare organi vitali come cuore, reni e polmoni, poi donati per salvare altre vite.

L’autopsia ha confermato che il decesso è avvenuto per sindrome da annegamento, evidenziando anche lesioni alla gamba compatibili con un incastro meccanico.

Sul fronte giudiziario, la Procura di Rimini ha iscritto nel registro degli indagati tre persone – amministratore, direttore e responsabile della sicurezza della struttura – con l’accusa di omicidio colposo. Al centro delle indagini il sistema di sicurezza della vasca.







