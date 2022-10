CRONACA Funivia Mottarone: caposervizio Tadini non era formato Incidente probatorio, mancano documenti su sua preparazione

Funivia Mottarone: caposervizio Tadini non era formato.

Gabriele Tadini, caposervizio della funivia del Mottarone tra gli indagati per l'incidente in cui sono morte 14 persone, non avrebbe ricevuto adeguata formazione per ricoprire l'incarico. È la novità emersa oggi nel corso della seconda udienza dell'incidente probatorio disposto dal gip per far luce sulle cause dell'incidente del 23 maggio 2021. A quanto riferito, in aula è stato spiegato che manca la documentazione in cui si attesta l'avvenuta formazione di Tadini, che doveva essere effettuata dal direttore di esercizio, all'epoca dei fatti Enrico Perocchio, anche lui indagato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: