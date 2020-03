Fuochi San Giuseppe: carabinieri forestali scoprono roghi irregolari, 1200 euro di sanzioni

L’indicazione era stata chiara: “Non uscite di casa, non accendete fuochi”, eppure i Carabinieri Forestali di Rimini sono stati impegnati con 9 pattuglie di cui 5 in maniera specifica in orario serale. I 9 militari che hanno svolto servizio preventivo nella mattinata hanno individuato una ventina di cumuli di residui di potatura e altri materiali di cui è tassativamente vietato l’abbruciamento. I 10 militari organizzati in 5 pattuglie operanti nel pomeriggio e nella serata hanno invece deferito all’Autorità Giudiziaria 2 persone (stavano bruciando non solo potature ma anche materiali diversi); sequestrate le 2 aree dove sono state accese le combustioni vietate e hanno verbalizzato ulteriori 8 persone per un totale di 1200 € di sanzioni amministrative per fuochi irregolari; e fatto comunque spegnere 21 roghi. Inoltre l’accensione di fuochi, secondo le centraline di Arpae, hanno fatto registrare uno sforamento dei livelli di PM10 (polveri sottili) per i fumi dei roghi accessi nonostante i divieti e gli appelli dei giorni scorsi.