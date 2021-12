“Fuoco a Santarcangelo”: mostra omaggio ai 30 anni dei Mutoid

Una dedica al loro modo di fare arte e ai 30 anni dall'arrivo a Santarcangelo. Mutoid Waste Company, comunità nella comunità, entrata nel cuore dei cittadini santarcangiolesi. “Il fuoco a Santarcangelo”, è la mostra pensata e allestita in piazza Ganganelli, come scenografia allo spettacolo che si sarebbe dovuto tenere per il Capodanno, poi annullato per via delle restrizioni anti-Covid. Ma resta la volontà di mantenere un segno. Dal '91, sin dalle origini a Mutonia, Nikki Rifiutile torna ad indicare la linea del gruppo: riciclo nell'arte e opere fatte solo con materiale di recupero.

Nel video, le interviste a Pamela Fussi, Vicesindaco di Santarcangelo; a Eugenio Tontini, Direttore Fondazione Culture Santarcangelo e a Nikki Rifiutile di Mutoid Waste Company