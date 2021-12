“Fuoco a Santarcangelo”: mostra omaggio ai 30 anni dei Mutoid Allestita fino al 2 gennaio. Doveva essere scenografia allo spettacolo di Capodanno in Piazza Ganganelli, ma la città non rinuncia l'omaggio alla comunità che fa da 30 anni fa arte con materiale da riciclo

Una dedica al loro modo di fare arte e ai 30 anni dall'arrivo a Santarcangelo. Mutoid Waste Company, comunità nella comunità, entrata nel cuore dei cittadini santarcangiolesi. “Il fuoco a Santarcangelo”, è la mostra pensata e allestita in piazza Ganganelli, come scenografia allo spettacolo che si sarebbe dovuto tenere per il Capodanno, poi annullato per via delle restrizioni anti-Covid. Ma resta la volontà di mantenere un segno. Dal '91, sin dalle origini a Mutonia, Nikki Rifiutile torna ad indicare la linea del gruppo: riciclo nell'arte e opere fatte solo con materiale di recupero.

Nel video, le interviste a Pamela Fussi, Vicesindaco di Santarcangelo; a Eugenio Tontini, Direttore Fondazione Culture Santarcangelo e a Nikki Rifiutile di Mutoid Waste Company

