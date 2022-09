INCIDENTE STRADALE Furgoncino contro moto sulla Statale: donna grave al Bufalini

Si trova ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena la donna vittima di un sinistro nella tarda mattinata di oggi a Rimini. Era da poco passato mezzogiorno infatti quando, tra le rotatorie delle Befane e di via Varisco un pulmino con targa svizzera che procedeva in direzione di Riccione ha urtato marito e moglie in sella a uno scooter che viaggiavano nello stesso senso.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 e alla polizia Stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Viste le condizioni della ferita, i sanitari hanno disposto l'arrivo dell'eliambulanza che è atterrata nei pressi della Comet. Per permettere i soccorsi e i rilievi, la statale è stata temporaneamente chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata con l'eliambulanza nel nosocomio cesenate.

