Furgone Brt fuoristrada: trauma cranico per il conducente.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi per un corriere della ditta Brt. Il furgone stava viaggiando in direzione Rimini-Montescudo, quando, per cause ancora di accertamento, è uscito fuori di strada. Il conducente apre abbia riportato un trauma cranico e si trova ora ricoverato in ospedale. Sul posto il personale del 118, con ambulanza e automedica, e i Vigili del Fuoco, per estrarre il ferito dall'abitacolo. Una pattuglia della Polizia Municipale si è occupata dei rilievi e di regolare la circolazione stradale.

