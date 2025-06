CRONACA Furgone si ribalta sull’A14 a Rimini, rallentamenti in corsia nord Incidente nel primo pomeriggio di sabato all’altezza del ponte sul Marecchia.

Un furgone si è ribaltato nel primo pomeriggio di sabato sull’autostrada A14, in direzione nord, nel tratto riminese all’altezza del ponte sul fiume Marecchia. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe perso il controllo senza coinvolgere altri veicoli. Il furgone si è adagiato su un fianco, occupando parte della carreggiata di destra.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e la Polizia autostradale per mettere in sicurezza l’area e avviare le operazioni di rimozione del veicolo.

Autostrade per l’Italia, alle 15:30, segnalava una coda di circa un chilometro a partire dal km 122 in direzione Bologna. Il traffico, pur rallentato, risulta comunque scorrevole sulle restanti corsie. Restano da accertare con esattezza le cause del sinistro, su cui stanno effettuando i rilievi le autorità competenti.

