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Furia in Pronto Soccorso, lancia uno sgabello e sradica sedie e panchine: arrestato

Sanitari e addetti alla sicurezza costretti a mettersi al riparo prima dell'arrivo della Polizia che ha bloccato l'uomo. Per lui la denuncia anche per interruzione di pubblico servizio

17 set 2026
Furia in Pronto Soccorso, lancia uno sgabello e sradica sedie e panchine: arrestato

Serata di tensione al Pronto Soccorso di Rimini, dove un uomo di origine senegalese in evidente stato di agitazione ha lanciato uno sgabello verso il personale sanitario e danneggiato alcuni arredi prima di essere bloccato dalla Polizia. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato e denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, intorno alle 19.15 le volanti sono intervenute per la presenza di una persona agitata e molesta. L’uomo si era presentato in ospedale per farsi medicare una ferita al labbro, riferendo di essere stato aggredito da una persona conosciuta. Durante la visita si sarebbe improvvisamente alzato dal lettino, urlando, per poi lanciare uno sgabello in direzione del medico e delle infermiere.

Nessuno è stato colpito, mentre lo sgabello ha danneggiato un mobile utilizzato per custodire medicinali. L’uomo si sarebbe quindi spostato nella sala d’attesa del Pronto Soccorso pediatrico, dove avrebbe sradicato e lanciato a terra una sedia e successivamente una panchina in metallo. Il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza, riferisce ancora la Polizia, sono stati costretti a mettersi in sicurezza.

All’arrivo degli agenti l’uomo è stato immobilizzato e trasferito in Questura. Qui avrebbe continuato a mantenere un comportamento aggressivo, colpendo con calci la porta della cella di sicurezza. Dopo l'arresto è atteso oggi il giudizio direttissimo.




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