Furti a Rimini: arrestato un 37enne dopo una serie di colpi ai ristoranti del Lungomare.

Un 37enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini, accusato di aver perpetrato una serie di furti ai danni di ristoranti situati sul Lungomare Giuseppe di Vittorio. L’arresto è avvenuto nella notte del 7 novembre, quando l’uomo, insieme a un complice al momento sconosciuto, ha tentato di svaligiare due ristoranti, senza riuscire a portare via nulla grazie all’attivazione del sistema di allarme.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno ricostruito che i due malviventi avevano tagliato una tenda esterna e infranto una vetrina per entrare in un ristorante pizzeria. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i due, tra cui uno armato di coltello multiuso e con tracce di sangue sul posto. L’immediato intervento della polizia ha permesso di rintracciare l’uomo, trovato in un edificio abbandonato poco distante, con ferite compatibili con quelle lasciate sulla scena.

L’arrestato, di origine nordafricana e con precedenti per reati contro il patrimonio, era anche in possesso dello stesso coltello usato durante il furto, e le indagini lo hanno collegato ad altri tre furti simili avvenuti nelle giornate precedenti. Inoltre, un secondo tentativo di furto con la "tecnica del tombino" è stato attribuito all’uomo, che aveva lasciato tracce di sangue e la parte mancante del cacciavite utilizzato. Il 37enne è stato portato presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre le ricerche proseguono per identificare il complice.

