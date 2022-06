CRONACA Furti autocarri e marmitte tra Veneto ed Emilia-Romagna, 5 arresti

Cinque ordinanze di custodia cautelare, di cui quattro in carcere e una agli arresti domiciliari, sono state eseguite dai Carabinieri di Rovigo nei confronti nei confronti di altrettante persone residenti in Provincia di Rovigo e di Venezia, ritenute responsabili di circa 40 furti, tra mezzi pesanti e marmitte catalitiche da autovetture lasciate in sosta, commessi nelle Province di Rovigo, Venezia, Ferrara, Padova e Bologna.

L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore di Rovigo Andrea Bigiarini, è iniziata nel mese di agosto 2021, dopo la presentazione di due denunce di furto di autocarri, e ha consentito di individuare i componenti del gruppo che, muovendosi tra Veneto ed Emilia Romagna, avrebbero compiuto i furti. Dopo un iniziale interessamento nei confronti di mezzi pesanti, il gruppo si è concentrato sulla sottrazione di marmitte catalitiche da auto in sosta, anche di giorno e in luoghi frequentati, quali parcheggi di centri commerciali e supermercati; non occorrevano mai più di cinque-sette minuti per portare a termine il "colpo", consentendo loro di dileguarsi in brevissimo tempo.

