Furti di catalizzatori, un fenomeno nazionale: gli ultimi colpi ad Anzola dell’Emilia

Da nord a sud, da Vicenza a Battipaglia, passando per Anzola dell’Emilia. Il furto delle marmitte catalitiche continua a far discutere. Non è un furto casuale: alcune auto vengono “cannibalizzate” perché offrono il miglior equilibrio tra valore dei componenti, facilità di smontaggio e basso rischio per i ladri.

Gli ultimi casi di cronaca coinvolgono la frazione di Lavino di Mezzo ad Anzola dell’Emilia. A essere presi di mira sono soprattutto i catalizzatori delle vecchie Fiat Panda parcheggiate in strada. Episodi analoghi sono stati segnalati anche a Bologna e nel Modenese, come denunciato da diversi cittadini sui social.

I ladri non rubano i pezzi per rivenderli come ricambi, ma per il valore dei metalli preziosi contenuti all’interno dei catalizzatori – platino, palladio e rodio (come avevamo già approfondito) – molto richiesti sul mercato nero. Il valore può variare tra i 300 e gli 850 euro e lo smontaggio richiede solo pochi minuti.

Le segnalazioni sono arrivate anche alle forze dell’ordine e i furti avvenuti ad Anzola sono stati denunciati ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il sindaco di Anzola dell’Emilia, Paolo Iovino, parla di un fenomeno diffuso a livello nazionale e invita i cittadini a segnalare subito movimenti sospetti e a sporgere denuncia in caso di furto.







