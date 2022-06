Furti e minacce, la Polizia di Stato arresta due uomini di Rimini

Nel pomeriggio di lunedì 30 maggio è stato arrestato un uomo di 40 anni di Rimini, responsabile di furto aggravato e in stato di libertà per il reato di porto d'armi o oggetti atti ad offendere. A bloccare il soggetto è stato l'addetto alla sicurezza dell'Ipermercato “I Malatesta”, che ha prontamente avvisato la Polizia di Stato. Sul posto i poliziotti hanno constatato che l’uomo aveva sottratto svariata merce tra cui magliette e oggetti di elettronica per un valore complessivo di 263,00 euro. Inoltre, a bordo del suo veicolo, gli agenti hanno trovato un grosso coltello a serramanico. Nella giornata successiva, l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.

Nella serata, invece, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 46 anni per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Recatosi sotto la sua abitazione, l'uomo ha iniziato a inveire sulle figlie e successivamente sulla donna, che ha chiamato la Polizia. Nonostante l'arrivo della forze armate, il 46enne ha continuato a inveire e minacciare l'ex compagna che hanno dovuto accompagnarlo in Questura. Qualche minuto dopo, la vittima si recava anche lei presso gli uffici della Questura per sporgere una formale denuncia. È stata in questa fase che il soggetto, incontrando nuovamente la donna, ha continuato a minacciarla di morte davanti agli agenti che, a questo punto, con l’autorizzazione del P.M. di turno, lo traevano in arresto per il reato di atti persecutori, traducendolo successivamente presso il carcere di Rimini.